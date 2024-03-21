أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم.. عيار 21 بكام

سجلت أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم الخميس 21-3-2024 حالة من الثبات داخل محلات الصاغة، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3600 جنيه وهو الأكثر نقاءً يضاف إلى هذه الأسعار قيمة الضريبة والمصنعية قبل عرضها للمستهلك.

أسعار الذهب اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية 3600 جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية 3150 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجّلت أسعار الذهب عيار 18 اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية 2700 جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

ووصلت أسعار الذهب عيار 14 اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية 2106 جنيهات، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية 25 ألفا و200 جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.