آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية

أعلنت الشعبة العامة للذهب عن آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 21-3-2024 خلال التعاملات المسائية داخل محلات الصاغة، إذ بلغ نحو 3150 جنيهًا للشراء يضاف إليها قيمة الضريبة والمصنعية قبل عرضها للمستهلك.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تنشر «الوطن» سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في التعاملات المسائية 3600 جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في منتصف التعاملات المسائية 3150 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في منتصف التعاملات المسائية 2700 جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في منتصف التعاملات المسائية 2106 جنيهات، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في منتصف التعاملات المسائية 25 ألفا و200 جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.