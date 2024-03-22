طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون بيض.. وصفة في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة لذيذة يحتاج وقت ومجهود للتحضير بجانب المزيد من المكونات في مطبخك، لكن في طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة لن تحتاج أكثر من 10 دقائق، فهي من الوصفات التي تعتمد على بقايا البسكوت الموجود في بيتك، وتحتاج معها للزبدة المذابة والحليب ومكونات أخرى نستعرضها في السطور التالية وفق الشيف نادية السيد التي قدمتها عبر صفحتها الرسيمة على «فيسبوك».

طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة

200 جرام بسكويت مطحون.

50 جرام زبدة مذابة.

لعمل الطبقة الثانية

نصف لتر من الحليب.

3 ملاعق كبيرة سكر.

2 ملعقة كاكاو خام.

2 ملعقة دقيق.

5 مكعبات من الشيكولاتة الخام.

مقادير الطبقة الثالثة والأخيرة

نصف لتر حليب.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

كيس جيلي بنكهة الموز.

طريقة عمل كيك بارد في 10 دقائق

لعمل كيكة البسكوت الباردة في 10 دقائق بدون بيض؛ أولًا ضعي البسكويت المطحون مع الزبده في إناء مناسب وقومي بالتقليب حتي يتجانس الخليط.

في الخطوة التالية أحضري صينية سمكها 25 سم؛ ثم قومي بفرد خليط البسكويت مع الضغط عليه حتى يتماسك، وبعدها يتم وضعه في الثلاجة لمدة عشر دقائق تقريبًا.

أحضري حلة ثم ضعي فيها الحليب مع السكر مع الكاكاو والدقيق مع التقليب المستمر؛ ثم يتم رفعها على النار حتى يثقل القوام.

وبعد غليان الخليط السابق ضعي الشيكولاته الخام واستمري بالتقليب حتى تذوب الشيكولاته.