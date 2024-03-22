طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون بيض.. وصفة في 10 دقائق
كتب:
نرمين عزت
01:36 م | الجمعة 22 مارس 2024
كيكة البسكوت الباردة
طريقة عمل كيكة لذيذة يحتاج وقت ومجهود للتحضير بجانب المزيد من المكونات في مطبخك، لكن في طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة لن تحتاج أكثر من 10 دقائق، فهي من الوصفات التي تعتمد على بقايا البسكوت الموجود في بيتك، وتحتاج معها للزبدة المذابة والحليب ومكونات أخرى نستعرضها في السطور التالية وفق الشيف نادية السيد التي قدمتها عبر صفحتها الرسيمة على «فيسبوك».
طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة
- 200 جرام بسكويت مطحون.
- 50 جرام زبدة مذابة.
لعمل الطبقة الثانية
- نصف لتر من الحليب.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كاكاو خام.
- 2 ملعقة دقيق.
- 5 مكعبات من الشيكولاتة الخام.
مقادير الطبقة الثالثة والأخيرة
- نصف لتر حليب.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة دقيق.
- كيس جيلي بنكهة الموز.
طريقة عمل كيك بارد في 10 دقائق
- لعمل كيكة البسكوت الباردة في 10 دقائق بدون بيض؛ أولًا ضعي البسكويت المطحون مع الزبده في إناء مناسب وقومي بالتقليب حتي يتجانس الخليط.
- في الخطوة التالية أحضري صينية سمكها 25 سم؛ ثم قومي بفرد خليط البسكويت مع الضغط عليه حتى يتماسك، وبعدها يتم وضعه في الثلاجة لمدة عشر دقائق تقريبًا.
- أحضري حلة ثم ضعي فيها الحليب مع السكر مع الكاكاو والدقيق مع التقليب المستمر؛ ثم يتم رفعها على النار حتى يثقل القوام.
- وبعد غليان الخليط السابق ضعي الشيكولاته الخام واستمري بالتقليب حتى تذوب الشيكولاته.
- ثم بعد ذلك في طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة ضعي خليط الشيكولاته على البسكويت وتدخل الثلاجة حتى تتجمد.
- ولتحضير الطبقة الثالثة ضعي اللبن والدقيق والسكر وكيس الجيلي في حله متوسطه؛ ثم قومي بالتقليب ثم رفع الخليط على نار هادئة حتى يثقل قوامه.
- بعد الانتهاء من الخليط السابق ضعيه يبرد قليلًا، وبعد ذلك ضيفيه على خليط الشيكولاته، واخيرا ضعيها تبرد في الثلاجة وتُزيين في النهاية ببسكويت الأوريو وتقدم باردة.