«من غير فرن».. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة بدون حليب ولا بيض

كيكة شوكولاتة من أفضل الحلويات التي يقبل عليها الجميع، ويزداد الطلب عليها، وتفكر الأمهات في تحضيرها بأبسط الطرق وأسرع الخطوات وبدون تكاليف أو عناء في منزلك، مع تزيينها بصوص الشوكولاتة، ونقدم لكِ وصفة شهية يمكنك إعداد كيكة شوكولاتة الهشة بدون حليب ولا بيض لأسرتك خلال شهر رمضان لكسر الروتين، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

إليكِ خطوات عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

المكونات:-

كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات.

1 كوب من السكر الأبيض.

1/3 كوب من الكاكاو بودرة.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكرونات الصوديوم.

رشة ملح.

1 كوب من الماء.

1/3 كوب زيت.

1 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض أو خل التفاح.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

مكونات صوص الشوكولاتة:-

نصف كوب كاكاو بودر.

نصف كوب سكر أبيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب ماء.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة خطوة بخطوة

- الخطوة الأولى: لعمل كيكة الشوكولاتة الهشة بدون حليب ولا بيض قومي بخلط الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر وبيكرونات الصوديوم والملح، وفي إناء آخر اخلطي الماء والزيت والخل والفانيليا.

الخطوة الثانية: ضيفي المكونات الجافة بالتدريج للمكونات السائلة واخلطي حتى يتجانسوا، والآن صبي العجين في صينية مدهونة.

الخطوة الثالثة: ضعي الصينية على عين منوسطة وغطيها جيدًا لمدة 40 أو 45 دقيقة حتى تنضج.

الخطوة الرابعة: ابداي في تحضير صوص بالشوكولاتة الاقتصادي، اخلطي السكر والكاكاو والماء في إناء وضعيه على نار متوسطة وقلبي حتى يذوب السكر والآن ضيفي الفانيليا واتركيها تبرد، وصبي صوص الشوكولاتة على الكيكة الباردة.