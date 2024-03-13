طريقة عمل كيكة التري ليتشي.. «اعمليها في البيت ووفري 700 جنيه»

قد تظنين من اسمها أنها حلوى صعبة التحضير، ولكنها في حقيقة الأمر بسيطة، فهي عبارة عن كيكة مغطاه بطبقة من القشطة، ولكن طريقة تحضيرها هي ما تعطيها المذاق الغني والرائع، لذا تعرفي على طريقة عمل كيكة تري ليتشي بطريقة الشيف سالي فؤاد، وذلك توفيرا في الميزانية حيث وصل سعرها إلى أكثر من 700 جنيها.

طريقة عمل التري ليتشي

½ كوب زبدة.

كوب سكر.

5 بيضات.

¼ ملعقة صغيرة فانيليا.

½1 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

2 كوب حليب.

كوب حليب مبخر.

¼1 كوب حليب مكثف.

طريقة تحضير التري ليتشي

توضع الزبدة في وعاء عميق مع السكر واضربيهما جيدًا باستخدام مضرب البيض. يضاف البيض والفانيليا، ويضرب المزيج مرة أخرى حتى يصير متجانسًا. يضاف الدقيق والبيكنج باودر، واضربي الخليط مرة أخيرة بمضرب البيض. يسكت الخليط في قالب الكيك. يدخل الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة 30 دقيقة.

لعمل كريمة كية التري ليتشي

يوضع الحليب العادي في طبق عميق، ويضاف إليه الحليب المبخر والحليب المكثف، وتقلب المكونات باستخدام مضرب البيض اليدوي. يثقب الكيك بعد إخراجه من الفرن باستخدام الشوكة، ثم اسكبي الحليب على الكيك حتى يتشربه. تضاف الكريمة وتفرد على سطح الكيك مع إضافة رشة من القرفة أو الاكتفاء بوضع قطع الفراولة على الوجه للتزيين.

تلك الطريقة تستخدمها محلات الحلويات وتباع بمبالغ كبيرة، مع إضافة لها الأرز باللبن، أو الكراميل أو البطاطا وغيرها من الأكلات.