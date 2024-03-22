موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر على قناة ON وCBC اليوم

يتميز مسلسل مسار إجباري، بالغموض والتشويق إذ تدور الأحداث حول جريمة قتل، وأسرة انقلبت حياتها رأسا على عقب بسبب تلك الجريمة، ويعرض المسلسل على أكثر من قناة خلال موسمو دراما رمضان 2024.

عرض مسلسل مسار إجباري على 4 قنوات

في السطور التالية نستعرض موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر على قنوات أون وسي بي سي والحياة والأولى المصرية.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر

ويأتي موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر على القنوات اليوم كما يلي:

يأتي موعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش على قناة CBC، الساعة 6:05 مساءً، ويعاد 9:45 صباحًا.

- تذاع الحلقة الثانية عشر من مسلسل مسار إجباري على قناة CBC دراما، الساعة 12:00 منتصف الليل، وتعاد الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساءا.

- يذاع مسلسل مسار إجباري يوميا على قناة الحياة، الساعة 11:15 مساءً.

- يذاع مسار إجباري عبر القناة الأولى المصرية، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ويعاد في اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.