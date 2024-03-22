مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر.. هل يصل «علي» و«حسين» إلى قاتل «حبيبة»؟

بدأ الشك يراود «علي» عصام عمر و«حسين» أحمد داش بشأن براءة الدكتور عصام صفوت من قتل الطالبة حبيبة، بعدما جلس معهما لشكرهما على وقوفهما بجانبه وتقديم دليل براءته، لتتوالى الأحداث في مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر.

مسلسل مسار إجباري.. شكوك في علاقة «عصام» و«مجدي حشيش»

شك علي وحسين في عصام جاء بعدما ظهر في محفظته كارت لشركة الأدوية الفاسدة، والتي كانت وراء مقتل حبيبة، ليساورهما الشك في علاقته بمجدي حشيش «رشدي الشامي»، وما إذا كانوا شركاء واختلفوا مع بعضهما، لنرى إلى ماذا سيصل أبناء عمر البرنس في مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر.

مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر

يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً، ويعاد 9:45 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما، في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء، وعبر شاشة الحياة، في تمام الساعة 11:15 مساءً.