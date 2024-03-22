مسلسل مسار إجباري الحلقة 11.. أبناء عمر البرنس يشكون في الدكتور صفوت

شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 11، مزيدًا من الصراع بين أبناء عمر البرنس وخديجة، لمعرفة القاتل الحقيقي للطالبة حبيبة الكردي، بعد حصول الدكتور صفوت المتهم في قتلها على البراءة من حكم الإعدام، لذا يبحث الأخوان «حسين» أحمد داش و«علي» عصام عمر و«خديجة» ميار الغيطي عن المتهم الحقيقي في قتل حبيبة.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 11

وعلى الرغم من حصول الدكتور صفوت مصباح على البراء ونجاته من حبل المشنقة، إلا أنه لا يستطيع الإفلات من المحامي «مجدي حشيش» رشدي الشامي، فما زال متورطًا معه في العمل في شركة الأدوية الفاسدة وقد حصل منها على رشوة.

وفي أول لقاء للدكتور صفوت بمجدي حشيش في مسلسل مسار إجباري الحلقة 11، لا يجد مفرًا من استكمال هذا العمل وإلا سوف يتم سجنه بما سيقدمه المحامي من أدلة تدينه، ويرغب المحامي في الحصول على الأبحاث التي أجرتها حبيبة بشأن شركة الأدوية الفاسدة.

زيارة مسرح الجريمة

وحرص الدكتور صفوت على تقديم الشكر لخديجة وعلي وحسين أبناء عمر البرنس، على الوقوف بجانبه وإنقاذه من حبل المشنقة بتقديمهم دليل البراءة، إلا أنه في أثناء دفع حساب المشروبات، يظهر كارت شركة الأدوية الفاسدة في محفظة الدكتور صفوت، وهو ما يدفع الأخوان للتفكير في القضية من جديد وحسم علاقة صفوت ومجدي حشيش وشركة الأدوية من خلال عدة سيناريوهات تدفعهم إلى زيارة مسرح الجريمة.