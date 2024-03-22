موعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل مسار إجباري.. البحث عن القاتل

جريمة قتل غامضة ما زال «علي» و«حسين» يبحثان عن مرتكبها، في ظل تطورات في أحداث مسلسل مسار إجباري، وهو ما دفع المشاهدين للبحث عن موعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل مسار إجباري، لمعرفة ماذا سيحدث مع الشقيقين.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل مسار إجباري عبر عدة قنوات فضائية.

موعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل مسار إجباري

يأتي موعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل مسار إجباري على قناتي الحياة وCBC وON، والقناة الأولى المصرية في الأوقات التالية:

- يذاع على قناة CBC، الساعة 6:05 مساءً، ويعاد 9:45 صباحًا.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر على قناة CBC دراما، في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.

- يذاع المسلسل على قناة الحياة، في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش وعصام عمر، يذاع عبر شاشة القناة الأولى المصرية، الساعة 12 منتصف الليل، ويعاد في اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.