«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة حتى هذا الموعد.. العظمى بالقاهرة 22 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها انه من المتوقع ان يكون هناك انخفاض درجات الحرارة بدء من اليوم الجمعة وحتى يوم الاثنين الموافق 25 مارس، ويكون ذلك الانخفاض طفيفًا على أغلب الأنحاء.

ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

انخفاض درجات الحرار وسقوط الأمطار غدا

وأضافت هيئة الأرصاد أنه بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة، وتزداد لتكون خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد الموافق 24 مارس على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15 درجة مئوية.