حالة الطقس في جميع المحافظات اليوم.. تحذير مهم من «الأرصاد»

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس اليوم، ضمن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 22-3-2024 في جميع المحافظات، وذلك على الرغم من انطلاق فصل الربيع 2024 رسميًا الذي يعد فصلًا انتقاليًا ما بين الشتاء وبرودته وأمطاره، والصيف وارتفاع حرارته وزيادة نسبة الرطوبة به.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، وتحذيرات الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة اليوم.

طقس المحافظات اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس مائل للدفء خلال النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، بينما تكون الأجواء مائلة للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ودافئ على جنوب سيناء وأقاليم شمال الصعيد، فيما يكون حارًا على جنوب الصعيد، ويتحول إلى بارد خلال الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال فصل الربيع، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد، وذلك نتيجة وجود تقلبات جوية حادة وسريعة طوال فصل الربيع 2024، التي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة في بعض الأحيان، فضلًا عن نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الجو.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في جميع المحافظات كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 14.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

طقس الأيام المقبلة في المحافظات

وفيما يخص طقس الأيام المقبلة، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وغرب البلاد، والوجه البحري، والصحراء الغربية، وسيناء، كما يزداد نشاط الرياح على العديد من المناطق، مع زيادة كثافة الشبورة المائية على الطرق في بعض الأحيان.