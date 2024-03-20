«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس أول أيام فصل الربيع: تقلبات جوية ونشاط للرياح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس أول أيام الربيع، كما حذرت من محاولة تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة، خاصة مع أول أيام فصل الربيع الذي سيبدأ جغرافيا يوم الجمعة المقبل، وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد خصوصا الأطفال وكبار السن.

حالة الطقس أول أيام الربيع

وقالت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية إنَّ حالة الطقس أول أيام فصل الربيع تشهد تقلبات جوية نظرًا لأن سمات الفصل معروفة بتقلباته الحادة والسريعة، إذ نشهد ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة وحالة عدم استقرار في النصف الأول من الربيع إلى جانب وجود نشاط للرياح.

وأضافت منار غانم لـ«الوطن» أنَّ الجمعة المقبلة سيشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة يستمر طوال الأسبوع المقبل، إذ تكون درجات الحرارة مستقرة نهارا فيما يسود طقس مائل للبرودة وبارد وشديد البرودة أحيانا مع بداية ساعات المساء،

درجات الحرارة الجمعة أول أيام الربيع

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة السبت 23-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.