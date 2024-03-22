طريقة عمل بسكويت العيد في البيت.. سهل وخفيف

أول أيام عيد الفطر هو الموعد الذي ينتظره الكثيرون لإعداد كوب الشاي باللبن مع البسكويت، وتحرص العديد من الأسر على شراء البسكويت لهذا التقليد خصيصا، وترغب الأمهات في إعدادة في المنزل للشعور برائحته الشهية وأجواء العيد، لذا نقدم لكِ طريقه عمل بسكويت العيد في البيت بمكونات سهل وخفيف، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الإيد على قناة «سي بي سي».

طريقة عمل بسكويت العيد في البيت

المكونات لطريقة عمل بسكويت العيد في البيت حسب الكمية التي ترغبي في عجنها ولكن يجب تجانسها سويا، حتى تكون العجينة لينة سهلة التشكيل، مع ضرورة عدم الإكثار في استخدام كمية النشادر حتي لا يفرش في الصينية، وذرة ملح.

المكونات

دقيق

زبدة

زيت

سكر

‏حليب ساخن

بيض

كبيرة نشادر

بيكينج باودر

زنجبيل مطحون

هيل مطحون

فانيليا

ملح

‏زيت لدهن العجين

إليكِ خطوات بسكويت العيد في البيت سهل وخفيف

- الخطوة الأولى: ضعي الزبدة في حلة واضربيها بالمضرب حتى يبيض لونها مثل الكريمة، وضعي مقدار السكر البودرة واستمري في الضرب مع الزبدة حتى يكون خليط قوامه كريمي، والآن البيض بالتدريج مع استمرار الخفق، وضيفي الفانيليا والملح.

- الخطوة الثانية: أضيفي ملعقة النشادر الصغيرة، ضيفي للدقيق ملعقة صغيرة بيكنج باودر و2 ملعقة كبيرة من النشا.

- الخطوة الثالثة: ضعي نصف كمية الدقيق ونصف كمية اللبن لخليط الزبدة والسكر والنشادر واضربيهم معًا جيدا، وضيفي باقي كمية الدقيق واللبن واخلطي المكونات جيدا، وفي حالة كانت العجينة ثقيلة ضيفي القليل من اللبن.

- الخطوة الرابعة يمكنك استكمال طريقه عمل بسكويت العيد في البيت بماكينة البسكويت أو كيس الحلواني، بوضع عجينة البسكويت في كيس الحلواني.

- الخطوة الخامسة: شغلي الفرن على درجة 180 درجة واتركي الفرن يسخن لحين تنتهي من تشكيل عجينة البسكويت، وضعيه على صينية مدهونة بالزيت، وأدخليها الفرن في الرف الوسط إلى أن يصبح لون البسكويت ذهبي، ثم شغلي الشواية ليأخذ لون ذهبي من فوق.