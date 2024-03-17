أسهل طريقة لعمل بسكويت العيد بدون نشادر.. «اقتصادية وبأقل التكاليف»

تستعد الأسر قبل عيد الفطر المبارك إلى تحضير الكثير من الوصفات، من بينها طريقة عمل بسكويت العيد بدون نشادر، بخطوات سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف، والتي لا يتطلب تحضيرها سوى بعض المكونات الأساسية الموجودة داخل كل بيت، لذا إليك طريقة التحضير والمكونات في التقرير التالي..

مقادير بسكويت العيد بدون نشادر

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

كيس بيكنج بودر.

2 بيضة.

كيس صغير من الفانيليا.

رشة من الملح الناعم.

بشر قشر ليمون.

كوب زبدة صفراء.

3 أكواب سكر ناعم.

طريقة تحضير بسكويت دون نشادر

إفرغ 3 أكواب من الدقيق في وعاء ويضاف عليه الملح وأيضا البيكنج بودر.

يمزج ذلك الخليط جيدًا.

في أثناء الخلط تضاف الزيدة في المضرب الكهربائي مع إضافة السكر البودرة.

يكون المزيج جاهزًا حينما يصل إلى رغوة بيضاء.

يضاف قشر الليمون والفانيليا على خليط الزبدة والسكر.

يمزج الخليط مع الدقيق بشكل تدريجي على أن يتم الخلط أثناء وضع المكونات.

يتم بعد ذلك بوضع العجين في الثلاجة لمدة 60 دقيقة حتى تتماسك.

تفرش ورق الزبدة في الصينية ويوضع عليه البسكويت بعد تقطيعه.

نقوم بعد ذلك بتدفئة الفرن ثم يوضع البسكويت لمدة 10 دقائق.

يتم إخراج البسكويت ويضاف عليه مزيج من السكر والماء.

يدخل البسكويت الثلاجة لمدة 60 دقيقة.

وصفة أخرى لعمل بسكويت العيد العادي للشيف حسن

كيلو من الدقيق.

كوب ونصف سمنة.

2 كوب إلا ربع سكر بودرة.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة بشر برتقال.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة ممسوحة نشادر.

طريقة تحضير بسكويت العيد للشيف حسن

داخل العجان ضيفي السمنة والسكر البودرة.

يخفق إلى أن يصبح القوام كريمي ناعم ومرتفع وفاتح اللون .

يتم إضافة البيض واحدة تلو الأخرى تدريجيًا فور اختفائها مع الخفق والفانيليا.

يضاف الدقيق والملح والبيكنج بودر وبشر البرتقال ونقوم بخفق المكونات حتى يختلطوا.