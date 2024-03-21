مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.. اعرف الجدول بالتفصيل

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك، لجمهور المسافرين للوجه القبلي، موضحة أنه تم توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات تسهيلاً على جمهور الركاب، بدلاً من الوقوف أمام شابيك التذاكر.

مواعيد حجز تذاكر القطارات

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك، وهي كالآتي:

- يبدأ حجز تذاكر القطارات ليوم 4 أبريل المقبل بداية من اليوم الخميس الموافق 21 من شهر مارس الجاري.

- يبدأ حجز تذاكر القطارات للسفر يوم 5 من شهر أبريل اعتباراً من يوم 22 من شهر مارس.

- يتم حجز تذاكر القطارات للسفر يوم 6 أبريل المقبل بداية من يوم 23 من شهر مارس الجاري.

- يتم حجز تذاكر القطارات للسفر يوم 7 أبريل المقبل يوم 24 من شهر مارس الجاري.

- يتم حجز تذاكر القطارات للسفر يوم 8 من شهر أبريل المقبل يوم 25 من شهر مارس الجاري.

- يتم حجز تذاكر القطارات للسفر يوم 9 من شهر أبريل المقبل يوم 26 من شهر مارس الجاري.

- يتم حجز تذاكر القطارات للسفر للوجه القبلي يوم 10 من شهر أبريل المقبل يوم 27 من شهر مارس الجاري.

وسائل حجز التذاكر

وأشارت الهيئة في تقرير لها، إلى أنه هناك أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات مثل ماكينات الدفع الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالسكة الحديد وحجز تذاكر القطارات.