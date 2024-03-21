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دراما المتحدة

عاجل.. صرف منحة بمناسبة عيد الفطر لهؤلاء.. «هل أنت منهم؟»

كتب:

كريم روماني
11:04 م | الخميس 21 مارس 2024
منحة عيد الفطر - صورة أرشيفية

منحة عيد الفطر - صورة أرشيفية

زفَّت حوالي 10 جهات رسمية، بشرى سارة لملايين من الموظفين العاملين بها، بشأن عيد الفطر المبارك، موضحة أنه تقرر صرف «منحة عيد الفطر» والتي يجري الاستعداد لها جيداً في الوقت الحالي، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك وفق ما قالته مصادر حكومية لـ «الوطن».

جهات تصرف منحة عيد الفطر 2024 

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، جهات تصرف منحة عيد الفطر 2024، وهي كالآتي: 

- أولى هذه الجهات القطاع العام والأعمال العام

- شركات القطاع الخاص مثل شركات الأدوية والتصنيع الغذائي.

- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

- وزارة الأوقاف

- وزارة النقل

- وزارة الشباب والرياضة

- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

- شركات البترول

- الشركة المصرية للاتصالات

- شركات المياه والصرف الصحي

قيمة منحة عيد الفطر 

ومن المقرر أن تتراوح قيمة المنحة، من 500 إلى 750 جنيها، وهناك بعض الجهات تصرف مرتب شهر من الأجر الوظيفي، حسب ميزانية واللوائح الداخلية لكل جهة ومصلحة حكومية، وفق المعمول به.

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو، عن صرف منحة شهر رمضان للعاملين بالسكة الحديد والمترو، والذين يصل عددهم لحوالي 65 ألف عامل.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.