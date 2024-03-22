افتتاح 7 مساجد جديدة بتكلفة 12 مليونا و750 ألف جنيه في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم، افتتاح 7 مساجد جديدة بمراكز حوش عيسى وكفر الدوار والدلنجات وأبو حمص والمحمودية، بتكلفة إجمالية 12 مليونا و750 ألف جنيه.

افتتاح مساجد في البحيرة

وتضمنت قائمة المساجد التي جرى افتتاحها ما يلي:

- مسجد محمد عبد النبي بركات (القوني) - حوش عيسى، مساحة 81 متر مربع بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه.

- مسجد التوحيد بالحاجر - كفر الدوار، مساحة 131 متر مربع بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد الرحمن - عزبة صابر العجني النهر بستان - الدلنجات على مساحة 200 متر مربع بتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه.

افتتاح مسجدين في أبو حمص وكفر الدوار

- مسجد التائبين قرية عبد المنعم رياض في أبو حمص، على مساحة 222 متر مربع بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد التقوى بقرية البوصة الأمراء بكفر الدوار على مساحة 279 متر مربع بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الشريف مزرعة 4 فرهاش بحوش عيسى، على مساحة 243 متر مربع بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الميري (الكبير) بالمحمودية على مساحة 400 متر مربع بتكلفة إجمالية 2 مليون و850 ألف جنيه.