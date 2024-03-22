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دراما المتحدة

القبض على متهم في الإسكندرية بتهمة غسل 3 ملايين جنيه

كتب:

محمد بركات
01:50 م | الجمعة 22 مارس 2024
القبص على متهم بالإسكندرية لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه

القبص على متهم بالإسكندرية لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء العقارات والوحدات السكنية، وشراء السيارات والدراجات النارية.

وقُدرت تلك الممتلكات بـ3 ملايين جنيه تقريباً، واتخذت الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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