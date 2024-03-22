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دراما المتحدة

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة خلال 24 ساعة بـ44 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
01:31 م | الجمعة 22 مارس 2024
الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 44 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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