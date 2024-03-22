ضبط عاطل وزوجته متهمين بتزوير المحررات الرسمية في بني سويف

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام (عاطل وزوجته- مقيمان بدائرة مركز شرطة بني سويف) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية وأعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية واستقطاب راغبي الحصول على المحررات الرسمية ببيانات "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية وترويج تلك المستندات عبر «فيسبوك».

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما.. وبحوزتهما (8 أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير- هاتفي محمول "محمل عليهما العديد من صور المستندات المستخدمة في عمليات التزوير"- الأجهزة المستخدمة في التزوير).

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما العديد من وقائع التزوير باستخدام الأجهزة المضبوطة باستخدام برنامج الفوتوشوب.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.