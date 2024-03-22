ضبط عاطل لقيامه بإدارة شركة إلحاق عمالة بالخارج دون ترخيص في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عاطل مقيم بالقليوبية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء شركة إلحاق عمالة بدون ترخيص كائنة بمدينة نصر بالقاهرة، والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتوافر فرص عمل بداخل وخارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 9 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، وطلبات توظيف خالية البيانات منسوبة للعديد من المؤسسات التجارية، وصور ضوئية لمستندات خاصة براغبي السفر، وإيصالات استلام نقدية، و3 أكلاشيهات، وجهاز حاسب آلي وطابعة كمبيوتر وهاتف محمول.

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيا، تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، كما أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.