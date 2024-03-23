يتطلع الأهالي لمعرفة موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024، إيذاناً بصلاة فجر اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة ودقيقتين.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ السبت 23-3-2024

يحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ السبت 23-3-2024، في تمام الساعة 4:28 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 23-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم السبت 23-3-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم السبت 23-3-2024 في كفر الشيخ في اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة ودقيقتين، على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.