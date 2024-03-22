مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. أحمد مكي يبدأ حكاية جديدة

تنطلق أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي بحكاية جديدة، بعد انتهاء مغامرة السطو المسلح على البنك، وحبس حزلقوم لمدة شهر واحد فقط بعد إثبات الكبير أن لديه شهاده معاملة أطفال.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8 مليئة بالأحداث الشيقة كان أبرزها حصول حزلقوم على الصندوق الذي اكتشف أن بداخله غطاء زجاجة مياه غازية، وبعدها يحاول الهروب من البنك بصحبة العصابة ولكنه يفشل بسبب ضياع الخريطة المرسوم فيها الخطة، لذلك يقرر تسليم نفسه وخروج باقي العصابة بصحبة الرهائن. وأثناء المحاكمة وقبل نطق القاضي بالحكم دخل الكبير لينقذ شقيقه بورقة يثبت فيها أن حزلقوم لديه شهاده التعامل معاملة أطفال.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12على قناة ON اليوم، الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب مباشرةً،وتعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

يذكر ان المسلسل بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد وغيرهم.