رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. أحمد مكي يبدأ حكاية جديدة

كتب:

ياسمين محمود
03:09 م | الجمعة 22 مارس 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

تنطلق أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي بحكاية جديدة، بعد انتهاء مغامرة السطو المسلح على البنك، وحبس حزلقوم لمدة شهر واحد فقط بعد إثبات الكبير أن لديه شهاده معاملة أطفال.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 8 مليئة بالأحداث الشيقة كان أبرزها حصول حزلقوم على الصندوق الذي اكتشف أن بداخله غطاء زجاجة مياه غازية، وبعدها يحاول الهروب من البنك بصحبة العصابة ولكنه يفشل بسبب ضياع الخريطة المرسوم فيها الخطة، لذلك يقرر تسليم نفسه وخروج باقي العصابة بصحبة الرهائن. وأثناء المحاكمة وقبل نطق القاضي بالحكم دخل الكبير لينقذ شقيقه بورقة يثبت فيها أن حزلقوم لديه شهاده التعامل معاملة أطفال.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12على قناة ON اليوم، الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب مباشرةً،وتعرض  حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

يذكر ان المسلسل بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد وغيرهم.

اقرأ المزيد:

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12على قناة ON اليوم

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. أحمد مكي يخوض مغامرة جديدة

عبد الرحمن حسن عن مسلسل الكبير أوي 8: «سعيد إني جزء من العيلة الجميلة دي»

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. ماذا يفعل حزلقوم بعد حبسه لمدة شهر؟
بقلم ياسمين محمود