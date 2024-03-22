مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. ماذا يفعل حزلقوم بعد حبسه لمدة شهر؟

يواصل الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8، مغامراته، بعد نجاح حزلقوم في الحصول على الصندوق، وصدمته بعدما اكتشف أن بداخله غطاء زجاجة مياه غازية.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11

انتهت الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بمحاكمة حزلقوم وتخفيف الحكم عليه بعدما ظهر الكبير وسلم للمحكمة شهادة معاملة أطفال تخص حزلقوم، وبالفعل استجابت المحكمة وحكمت على حزلقوم بالحبس شهرا فقط، بسبب إنفاق مبلغ ضخم على صندوق ليس له قيمة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8، تكون على قناة on، إذ يعرض عقب أذان المغرب مباشرة، وفي نفس التوقيت على منصة WATCH IT.