مفتي الجمهورية السابق: السرحان لا يبطل الصلاة
كتب:
شريف سليمان
02:43 م | الجمعة 22 مارس 2024
الدكتور علي جمعة
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول الحكم الشرعي في السرحان في أثناء الصلاة، حيث قالت: «هل ربنا هيقبل الصلاة وأنا سرحانة؟».
رحمة الله بعباده
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: «مقبولة على قدر ما لم تسرحِ، ومقبولة لإسقاط الفريضة، الصلاة بتاعتنا غريبة وده من رحمة ربنا علينا».
يجب على الإنسان استحضار عظمة مولاه
وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «لو فرضنا انك كنت سرحانة 100% تسقط عنك الفريضة، لو كانت الصلاة 5 دقايق، بس لن تاخذي ثواب أو عقاب، ولو أدركت ما أقوله في جزء منها، يكون الثواب على قدر ما عقل، لأن الإنسان يحاول يستحضر عظمة مولاه».