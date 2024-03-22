مفتي الجمهورية السابق: السرحان لا يبطل الصلاة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول الحكم الشرعي في السرحان في أثناء الصلاة، حيث قالت: «هل ربنا هيقبل الصلاة وأنا سرحانة؟».

رحمة الله بعباده

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: «مقبولة على قدر ما لم تسرحِ، ومقبولة لإسقاط الفريضة، الصلاة بتاعتنا غريبة وده من رحمة ربنا علينا».

يجب على الإنسان استحضار عظمة مولاه

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «لو فرضنا انك كنت سرحانة 100% تسقط عنك الفريضة، لو كانت الصلاة 5 دقايق، بس لن تاخذي ثواب أو عقاب، ولو أدركت ما أقوله في جزء منها، يكون الثواب على قدر ما عقل، لأن الإنسان يحاول يستحضر عظمة مولاه».