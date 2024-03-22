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دراما المتحدة

مفتي الجمهورية السابق: السرحان لا يبطل الصلاة

كتب:

شريف سليمان
02:43 م | الجمعة 22 مارس 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول الحكم الشرعي في السرحان في أثناء الصلاة، حيث قالت: «هل ربنا هيقبل الصلاة وأنا سرحانة؟».

رحمة الله بعباده

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: «مقبولة على قدر ما لم تسرحِ، ومقبولة لإسقاط الفريضة، الصلاة بتاعتنا غريبة وده من رحمة ربنا علينا».  

يجب على الإنسان استحضار عظمة مولاه

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «لو فرضنا انك كنت سرحانة 100% تسقط عنك الفريضة، لو كانت الصلاة 5 دقايق، بس لن تاخذي ثواب أو عقاب،  ولو أدركت ما أقوله في جزء منها، يكون الثواب على قدر ما عقل، لأن الإنسان يحاول يستحضر عظمة مولاه».

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