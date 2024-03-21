الكنائس تستقبل عددا من الدبلوماسيين لتقديم العزاء في شهداء جنوب إفريقيا

استقبل الأنبا جوزيف، أسقف ناميبيا وزيمبابوي وبتسوانا ومالاوي، سفراء من مصر والكويت والأردن واليمن، إضافة إلى رئيس البعثة الفلسطينية في جنوب إفريقيا، للمشاركة في تعزية الكنيسة في خسارتها الأليمة جراء استشهاد الرهبان الثلاثة، بحضور القمص اليشع وليم حاضرًا في هذا اللقاء.

البابا يستقبل سفير جنوب إفريقيا للتعزية

كما قدم سفير جنوب إفريقيا في مصر، السيد تشيكي جوزيف ماشيمباي العزاء للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك في اليوم التالي من دفن جثامين الشهداء في دير الأنبا صموئيل المعترف، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقدم السفير الجنوب إفريقي التعازي لقداسة البابا باسم حكومة جنوب إفريقيا في رحيل الرهبان الثلاثة الذين استشهدوا الأسبوع الماضي في ديرهم القبطي في جنوب إفريقيا.

وأعرب قداسة البابا عن شكره وتقديره للسفير ماشيمباي على هذه التعزية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الأجهزة المعنية بجنوب إفريقيا منذ وقوع الحادث.

حادث مقتل ثلاثة رهبان

كانت الكنيسة أعلنت يوم 12 مارس، تعرض ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي في الدير القبطي، دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وأسفر الحادث عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، الراهب مينا آڤا ماركوس.