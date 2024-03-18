وزير الخارجية: مصر تدعم «الأونروا».. وتمويل المنظمة يجب أن يستمر

رحب سامح شكري وزير الخارجية بالمفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني أثناء زيارته لمصر، مشددًا على أنَّ وكالة الأونروا لها أهمية كبيرة جدا ودورها كبير ويجب أن يستمر، مشددا على أن قرارات تقييد تمويل المنظمة جاءت نتيجة لبعض الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة خصوصا لعدم وجود أدلة كافية.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، والذي يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة أنَّه يجب ألا نشوه مصداقية 40 ألف من الموظفين لدى المنظمة التي تدعم الفلسطينيين في فترات النزاع وغيرها.

وشدد شكري على أنَّ مصر تدعم المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني وتدعم إدارته للمنظمة والعاملين بها، مؤكدا على أن تمويل الأونروا ينبغي أن يستمر وأنه على المجتمع الدولي إدراك خطورة اختفاء الأونروا من الوجود.