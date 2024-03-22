مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر.. هل يتهم داش الدكتور صفوت بقتل حبيبة مرة أخرى؟

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل مسار إجباري واقعة مفاجئة وأثارت الشكوك حول الدكتور صفوت، حيث ظهرت معه ورقة لصاحب شركة الأدوية التي قتلت بسببها الطالبة حبيبة الكردي بعدما أجرت بحثا مفصلا عن فسادها، لتكتمل الرؤية حول ذلك الشخص في مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر.

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر الليلة، لتكشف مواصلة أحمد داش «حسين» للبحث عن قاتل حبيبة بمساعدة شقيقه علي «عصام عمر»، بعدما رجعا يشكان في صفوت مرة أخرى وندما على ذلك، خاصة بعدما ساعدا في تبرأته من قضية القتل وإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده.

مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر

ومن المتوقع أن يذهب علي وحسين في مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية عشر إلى مسرح الجريمة للبحث عن دليل آخر أو طرف خيط لكي يصلا إلى القاتل الحقيقي أو يجدان دليل إدانة ضد صفوت، وهو ما سيتضح في حلقة اليوم والتي ستعرض الليلة عبر العديد من القنوات الفضائية.