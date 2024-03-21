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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21-3-2024 بالبنوك

كتب:

أميرة سعد
07:13 ص | الخميس 21 مارس 2024
سعر صرف اليورو

سعر صرف اليورو

شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21-3-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الأوروبية في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات أعلنت عنها المواقع الرسمية للقطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21-3-2024  في البنك المركزي المصري حوالي 51.13 جنيه للبيع، و51 جنيها للشراء.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21-3-2024  في البنك الأهلي المصري نحو حوالي 51.13 جنيه للبيع، و50.96 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21-3-2024  في بنك مصر حوالي 51.14 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21-3-2024  في بنك القاهرة ليسجل نحو 51.13 جنيه للبيع، و50.96 جنيه للشراء.

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