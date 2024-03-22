«شعبة السيارات»: الوقت الحالي ليس مناسبا لشراء المركبات

قال أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بالشعبة العامة للسيارات، إن الوقت الحالي ليس مناسًبا لشراء السيارات، ناصحًا الراغبين في ذلك بتأجيل هذه الخطوة.

وأضاف «هلالي»، خلال تصريحات تليفزيوينة، مساء الخميس، أن الشركات بدأت في طرح عروض وتخفيضات على الأسعار بشكل ملحوظ، خلال الفترة الحالية.

متابعًا: «أتوقع أن الأمر يستمر لمدة ثلاثة أشهر، لحين تحقيق الاستقرار في السوق ومن ثم انخفاض الأسعار»

وثمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك، ووصفها بأنها ناجحة جدًا، كونها تمكنت من تلبية احتياجات المغتربين الذين لم تُسنَح لهم فرصة الاستفادة من ذلك من قبل.