أستاذ فقه: الإسلام لم يحرم صيام المرأة دون حجاب

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنَّ الإسلام لم يقل إن من يصوم ولا يصلي صيامه حرام، أو من تصوم ولا ترتدي الحجاب صيامها غير مقبول، لافتاً إلى أنَّ الإسلام فرق بين الأحكام وبعضها في العبادات.

«تمام»: الصوم له أركان أهمها النية

وأضاف «تمام»، خلال إحدى حلقات برنامج «لم يقل»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الصيام له أركان، ما دام ممتع بنية صادقة للصيام لله عز وجل، فصيلمه صحيح، فلا يجوز أن نطالبه بإعادة الصيام لأنها لم تصل أو لم ترتد الحجاب».

علينا عدم التدخل في علاقة العبد بربه

وتابع أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر: «كفانا تدخل في علاقة الناس مع ربنا، ولا أحد منا يعرف بيقين إن كانت عبادته مقبولة أم لا، وما علينا إلا الامتثال لطاعة الله».