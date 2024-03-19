نائب رئيس جامعة الأزهر: العبادات لها أثر نفسي واجتماعي ينفع المجتمع

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنَّ الله خلق الإنس والجن لغرض عظيم وهو العبادة، مستدلاً على قوله بآيات القرآن: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون».

وأضاف «عبد المالك»، في ندوة مشتركة بين جريدة «الوطن» وقناة «الناس»، حول الأثر الاجتماعي للعبادات في الإسلام: «العبادة هي الغاية التي خلق الله من أجلها الجن والإنس، ومن أجلها بعث الأنبياء كافة من لدن آدم وحتى سيدنا محمد خاتم الأنبياء، فالإنسان خُلق لعبادة الله».

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر: «الغاية من العبادات التي كلفنا الله بها ليس تعب الأجساد إنما آثارها النفسية والاجتماعية التي تعود على الفرد والمجتمع بالنفع، وإن أردنا الوقوف عند كل عباده كلفنا بها الله وجدنا أن الصلاة كما قال ربنا: الصلاة تنهى عن الفحشاء، وأثرها الطيب يعود على الإنسان والمجتمع».

واستطرد: «النهي عن الفحشاء من أفعال وأقوال تختفي بالتزام العبد بالبعد عنها، ما يعود بالنفع عليه وعلى المحيطين».