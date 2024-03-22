أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 22-3-2024 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 22-3-2024، استقرارا في بورصة الدواجن، حيث أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن، أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها الأبيض والبلدي والساسو والرومي، وكذلك كتكوت البط، مشيرة إلى أن التباين في الأسعار يرجع إلى النوع، وصحة الكتكوت ووزنه وعمره.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة 22-3-2024، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بورصة الدواجن عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

بلغ سعر الكتكوت الأبيض اليوم نحو 20.25 جنيه.

سجّل سعر الكتكوت الساسو نحو 13 جنيها.

جاء سعر الكتكوت ساسو بيور بنحو 14 جنيها.

بلغ سعر الكتكوت البلدي فبلغ نحو 8 جنيهات.

وصل سعر الكتكوت الهجين إلى نحو 10 جنيهات.

سجل سعر كتكوت جيل ثاني نحو 12 جنيها.

جاء سعر كتكوت روزي بيور يتراوح بين 12 إلى 13 جنيها.

سعر البط اليوم

يتراوح سعر البط المسكوفي بين 46 إلى 47 جنيها.

وصل سعر البط الفرنساوي سعرا يتراوح ما بين 13 إلى 14 جنيها.