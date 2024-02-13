أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 في مصر

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، ببورصة الدواجن، استقراراً ملحوظاً لعدد كبير من الأنواع مقارنة بالأسعار المعلنة أمس، حيث يتراوح سعر الكتاكيت البيضاء ما بين 31 إلى 37 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 -2- 2024، في بورصة الدواجن للعديد من الأنواع، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الكتاكيت وفقاً لأخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 31 إلى 37 جنيها.

- كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.

- ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 11.5 جنيها إلى 12.5 جنيه.

- ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 4.5 إلى 5.5 جنيه.

- ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

- ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 8 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 10.5 جنيها إلى 11.5 جنيه.