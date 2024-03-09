أسعار الكتاكيت والبط لمختلف الأعمار في جميع المحافظات اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في جميع المحافظات، بحسب بورصة الدواجن العمومية، فيما تعتمد ربات البيوت والسيدات بمختلف المحافظات الريفية على تربية الكتاكيت في منازلها، وتوفيرًا لأسعار الدواجن لاستخدامها في شراء أشياء أخرى، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار الأعلاف لنحو 7 آلاف جنيه في الطن.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

وأوضح مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ أسعار الكتاكيت اليوم تختلف باختلاف حجم الكتكوت وعمره، كما إنّها تختلف من شركة لأخرى في مختلف المحافظات، ويتم تحديثها والإعلان عنها بصورة يومية.

وأشار إلى أنّ أسعار الكتاكيت اليوم يتراوح بين 30 وحتى 35.5 جنيهً، فيما سجلت أسعار الكتاكيت الروص 30 جنيهًا، والكتاكيت الساسو 20 جنيهًا.

كم سعر كتاكيت عمر يوم؟

وجاء سعر كتاكيت عمر يوم اليوم السبت في مختلف المحافظات بحسب بورصة الدواجن كالتالي:

كتكوت بلدي حر عمر يوم.. 8.75 وحتى 9.5 جنيه.

كتكوت بلدي مشعر عمر يوم.. يتراوح بين 9:00 وحتى 9:75 جنيه.

كتكوت بلدي هجين.. يتراوح بين 9.5 وحتى 10:25 جنيه.

كتكوت روزي تسمين.. تبدأ من 18 وحتى 18.75 جنيه.

كتكوت روزي فيومي.. يبدأ من 15 وحتى 15.75 جنيه.

كتكوت جميزة.. يبدأ من 16 وحتى 16.75 جنيه.

كتكوت ساسو شيفر بيور.. 14.5 وحتى 15.25 جنيه.

كتكوت أبيض فوق 42 جرام.. 28 وحتى 28.75 جنيه.

كتكوت بلدي حر عمر يوم.. 8.75 وحتى 9.5 جنيه.

كتكوت بلدي مشعر عمر يوم.. يتراوح بين 9:00 وحتى 9:75 جنيه.

كتكوت بلدي هجين عمر يوم.. يتراوح بين 9.5 وحتى 10:25 جنيه.

كتكوت روزي تسمين عمر يوم.. تبدأ من 18 وحتى 18.75 جنيه.

كتكوت روزي فيومي عمر يوم.. يبدأ من 15 وحتى 15.75 جنيه.

كتكوت جميزة عمر يوم.. يبدأ من 16 وحتى 16.75 جنيه.

كتكوت ساسو شيفر بيور عمر يوم.. 14.5 وحتى 15.25 جنيه.

كتكوت أبيض فوق 42 جرام.. 28 وحتى 28.75 جنيه.

أسعار كتاكيت البط اليوم

وفيما يخص أسعار كتاكيت البط اليوم في المحافظات فقد جاءت كالتالي:

سعر كتكوت بط مولار اليوم.. يتراوح بين 35 وحتى 35.75 جنيه.

سعر كتكوت بط تسمين اليوم.. يتراوح بين 23 وحتى 23.75 جنيه.

سعر كتكوت بط فرنساوي اليوم.. يتراوح بين 23 وحتى 23.75 جنيه.

سعر كتكوت بط شريفان اليوم.. يتراوح بين 23 وحتى 23.75 جنيه.

سعر كتكوت بط ألماني اليوم.. يتراوح بين 23 وحتى 23.75 جنيه.

سعر كتكوت بط فرنساوي اليوم.. يتراوح بين 16.5 وحتى 17.25 جنيه.

سعر كتكوت بط بكيني أبيض أو ألوان اليوم.. يتراوح بين 16.5 وحتى 17.25 جنيه.