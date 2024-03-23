مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13.. هل تعود إسعاد يونس إلى التمثيل؟

أوشك مسلسل كامل العدد +1 على نهايته، حيث أنه مكون من 15 حلقة فقط، وسينتهي فى منتصف شهر رمضان، ومع استمرار أحداث الحلقة 13، تحاول دينا الشربيني مساعدة ابن شريف سلامة على العلاج من إصابة الملعب الذى تعرض لها، والتس ستستمر لنحو 9 أشهر، على أن يعود مرة أخرى للملعب، إلا أنه يمر بحالة نفسية سيئة.

هل تعود إسعاد يونس للتمثيل في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13

وعلى الجانب الآخر يعرض الفنان عمر يوسف على إسعاد يونس العودة للتمثيل في دور جديد معه، لكنها تتردد بسبب اهتمامها بزوجها، لكنها تعود وتوفق بعد إصراره.

أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13

وتشعر ليلى بغيرة شديدة على زوجها الدكتور أحمد، وذلك بسبب استمرار ملك في التقرب إليه بكل الطرق، ورغم محاولات صديقاتها تهدئتها إلا أنها تقرر مواجهة ملك ومطالبتها بالابتعاد عن زوجها، وهذا ما تشهده حلقة الليلة من مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 13 بطولة إسعاد يونس، وميمي جمال، ودينا الشربيني، وشريف سلامة، وعدد آخر من الفنانين.