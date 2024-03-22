يعد مسلسل كامل العدد +1 من أكثر المسلسلات مشاهدة في الموسم الرمضاني 2024، إذ يحرص متابعوه منذ الجزء الأول على مشاهدة الحلقات الجديدة فور عرضها على التليفزيون عبر شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، ولكن في كثيرا من الأحيان تحدث مواقف تجعلهم غير قادرين على مشاهدة الحلقة الجديدة في موعد عرضها، لذلك يهتمون بمعرفة موعد إعداة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الحلقة 12.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الحلقة 12

وعن موعد مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الحلقة 12، فيتم إعادة الحلقة الجديدة في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، ليكون موعد عرض الحلقة للمرة الأولى بالتزامن مع وقت الإفطار في تمام الساعة 6:05 مساء، ويمكن للراغبين في مشاهدة العرض الثاني للحلقة على قناة ON مشاهدتها في تمام الساعة 7:30 مساء بعد وقت الإفطار.

مسلسل كامل العدد فهو مسلسل اجتماعي أسري يناقش قضايا شيقة، التي يتم عرضها من خلال الأحداث اليومية الخاصة بالأسرة بأكملها، سواء كانت تخص الأبناء أو الآباء.