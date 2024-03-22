مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12.. مفاجأة دينا الشربيني بسفر ملك مع زوجها

أحداث كثيرة شهدتها الحلقة الحادية عشرة من مسلسل كامل العدد +1، إذ تعرض شريف للإصابة مرة أخرى في الإصابة القديمة أثناء حضوره تمرينات النادي الأهلي قبل المدة المحددة من الأطباء للامتثال للشفاء، ما جعله يرغب في نسيان أمر العملية التي قد تحتاج إلى علاج بعدها لمدة عام، ما يعطله عن اللعب في القلعة الحمراء، لنشاهد ما سيحدث في مسلسل كامل العدد الحلقة 12.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12.. دينا الشربيني تتفاجأ بسفر ملك مع زوجها

وكان شريف سلامة في دور أحمد يستعد للسفر لحضور مؤتمر طبي مهم على مدار الحلقات الماضية، كما أنه حرص على حضور الدكتورة ملك معه لهذا المؤتمر، لتقوم ملك التي تعمل معه بالعيادة وتشعر بالحب تجاه أحمد، وعندما كانت تقوم دينا الشربيني في دور ليلى بتجهيز حقيبة سفر زوجها هاتفته ملك لتتفق معه على الالتقاء للسفر سويا، لتسمعه ليلى أثناء الحديث وتنصدم بسبب سفر ملك معه، ومن المتوقع أن يكون هناك رد فعل لـ ليلى في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12.

منذ بدء الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد +1 وتحرص الدكتورة ملك على التقرب من أحمد بسبب شعورها بالحب تجاهه، وعندما علمت ليلى بذلك كانت تحاول جاهدة في التقرب من زوجها حتى لا ينجذب لملك بسبب شعوره بالضغوطات وكثرة المسؤوليات.