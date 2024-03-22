منذ بداية الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد +1، تسعى دينا الشربيني التي تجسد دور ليلى، وشريف سلامة في دور أحمد، لإنجاح زواجهما، إذ أنهما بعد تراكم المسؤوليات عليهم بسبب الأبناء، وإنجابهما طفل آخر أصبح الزوج يشعر بالملل والضغوط الكثيرة، ما جعل ليلى تحاول جاهدة التقرب منه حتى لا يتقرب من امرأة أخرى غيرها، وتتوالى الأحداث مع اقتراب نهاية المسلسل، ما يجعل متابعيه يهتمون بمعرفة موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12 على قناة ON drama.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12 على قناة ON drama اليوم الجمعة

ويأتي موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 12 على قناة ON drama اليوم الجمعة 22 مارس، الساعة 6:05 مساء، بينما تكون الإعادة الخاصة بها على القناة نفسها في الساعة 1:30 صباحا، كما يتم عرضها على قناة ON الساعة 7:30 مساء.

كامل العدد +1.. ملك تحاول التقرب من أحمد

شهدت أحداث مسلسل كامل العدد +1 محاولات عديدة من الدكتورة ملك التي تعمل مع الدكتور أحمد في عيادته للتقرب منه، إلا أنه لا يستجيب لها ولا يلاحظ أي شيء تفعله من أجله، وذلك لحبه لزوجته ليلى، بحسب ما يظهر في أحداث العمل.