مسلسل كامل العدد الحلقة 12.. هل تسافر دينا الشربيني مع زوجها؟

استعدت الدكتورة ملك جيدا للسفر مع شريف سلامة في دور أحمد بـ مسلسل كامل العدد +1، لحضور المؤتمر الطبي الذي يجب عليه حضوره، وبينما كان أحمد يستعد لذلك، كانت هي ترغب في قضاء وقت ممتع معه يشبع رغبتها في التقرب منه أكثر، لنرى في مسلسل كامل العدد الحلقة 12 ماذا يحدث بعد سفرهما معا.

مسلسل كامل العدد الحلقة 12

وعلى مدار الحلقات الماضية من مسلسل كامل العدد +1، كانت تحرص دينا الشربيني في دور ليلى على التقرب من زوجها، وخصوصا بعد معرفتها بأن الدكتورة ملك تحب أحمد زوجها وترغب في التقرب منه، ما جعلها تحاول جاهدة في جذب زوجها لها خوفا عليه من ملك، وكانت ليلى لا تعلم بأمر سفر ملك مع أحمد حتى اللحظة الأخيرة.

وأثناء قيام ليلى بتحضير حقيبة السفر لزوجها، هاتفته ملك وهو بجوار ليلى لتسأله عن كيفية بدء رحلتهما، لتصدم ليلى عند سماعها أن زوجها يسافر مع ليلى، لنرى ما ستفعله ليلى في مسلسل كامل العدد الحلقة 12.