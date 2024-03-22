موعد مباراة إنتر ميامي بالدوري الأمريكي..رفقاء ميسي يواجهون ريد بولز

يلتقي فريق نيويورك ريد بولز، مساء غد السبت، إنتر ميامي، المحترف في صفوفه النجمان المخضرمان الأرجنتيني، ليونيل ميسي والأوروجوياني، لويس سواريز على ملعب «ريد بولز أرينا» بهاريسون بولاية نيوجيرسي، في الأسبوع الخامس من مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل صاحب الأرض نيويورك ريد بولز، مباراة إنتر ميامي، بخسارة في الأسبوع الرابع أمام كولومبس كرو بثلاثية نظيفة في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «لوور دوت كوم فليد».

فوز إنتر ميامي في غياب ميسي

وفي المقابل، يدخل رفقاء البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمخضرم الأوروجوياني، لويس سواريز، مباراة نيويورك ريد بولز، بالفوز خارج ملعبه على دي سي يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب «أودي فيلد» في واشنطن دي سي.

وتألق في مباراة إنترميامي ودي سي يونايتد، لويس سواريز في غياب ليونيل ميسي، وأحرز الأوروجوياني، الهدف الثاني والثالث، بينما افتتح ليوناردو كامبانا لاعب الإنتر التسجيل في مرمى ألكسندر بونو.

ويحتل إنتر ميامي، صدارة الدوري الأمريكي لكرة القدمMLS، برصيد 10 نقاط، من 5 مباريات، بينما يحتل نيويورك ريد بولز، المركز السادس برصيد 7 نقاط من خوض 4 مباريات فقط.