أغرب تصريحات المطربين عن ارتداء القميص الشفاف.. من حق الفنان إنه يجدد

عدد كبير من نجوم التمثيل والغناء يحرصون على التغيير في مظهرهم بشكل مستمر ليواكبوا أحدث خطوط الموضة العالمية، بما ينعكس على تطورهم إطلالتهم أمام الجمهور، وسيطرت في الآونة الأخيرة مظاهر غريبة لا تألفها مجتمعاتنا العربية على ظهور بعض المطربين، من بينها ارتداء الحلق أو القميص الشفاف الذي ظهر به أكثر من مطرب على الرغم من تعرض كل منهم لانتقادات لاذعة من الجمهور.

أسباب ارتداء الفنانين القميص الشفاف بالحفلات

وكان من بين هؤلاء النجوم المطرب أحمد سعد الذي كشف خلال تصريحات تلفزيونية مساء أمس، أنه استعان بأشهر مصمم أزياء فى ميلانو بإيطاليا من أجل الأخذ بآرائه في استايل جديد لحفلاته وهو من اقترح عليه ارتداد القميص الشفاف ووجده موضة منتشرة هناك و«كان يقلد البنات بها» على حد تعبيره.

وأشار أحمد سعد، إلى أنه اعتذر للجمهور بعدما تعرض للانتقادات الواسعة وأدرك أنه أخطأ في اختياره، على الرغم من تكراره ارتداء ذلك القميص في حفلات متتالية.

المطرب أبو يكشف سبب ارتداء القميص الشفاف

وتلاه في الفترة الأخيرة المطرب أبو الذي قام بارتداء قميص شفاف في إحدى الحفلات الخاصة بالتصميمات المصرية، وكان الأكثر غرابة لعدم ملائمة الاستايل لأجواء حفل يحتفي بالصناعة المصرية.

وعلق المطرب أبو على تلك الانتقادات خلال لقائه مع «الوطن»، «أنه كان يريد التغيير ومن حق الفنان أن يجرب أكثر من لوك عليه وهو ما يفعله الجمهور العادي، ولكن الفنان يكون تحت دائرة الضوء بشكل مستمر مما يعرضه للانتقادات ويجعله ملحوظًا، مُضيفًا أنه كان سعيدا بمظهره ولا يمانع تكرار ظهوره به في حفلات أخرى».

ارتداء الفنانين للقميص الشفاف

ولم يتوقف الأمر عند المطربين فقط، بل فاجأ عدد من الفنانين الجمهور بارتداء القميص الشفاف في عدة جلسات تصوير، التي لم تسلم من الانتقادات اللاذعة، ومن بينهم الفنان محمد رمضان، أحمد مجدي، وغيرهم من المشاهير.