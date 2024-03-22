شيخ الأزهر يشرح اسم الله «الغفار»

تحدث فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، عن معلومات جديدة عن اسم الله «الغفار»، خلال حواره ببرنامج «الإمام الطيب»، مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، على شاشة «قناة الناس».

اسم الله الغفار

وقال شيخ الأزهر: «أود أن أبين سياق ثلاثة لأنها وردت بـ«غافر وغفور وغفار»، والسيق الثلاثة وردت فى القرآن الكريم، يعني قوله تعالى «أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ»، «نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»، «غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ»، «وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ».

وأضاف: «المهم أن نعرف الفرق بين الثلاثة، وهناك في اللغة العربية صيغ يسمونها صيغ المبالغة، فهناك قالب لغوي معين لو صبيت به كلمة يفهم العرب أن هذه الكلمة بها مبالغة، بمعنى الحدث الذى تدل عليه هذة الكلمة متكرر وكثير، ومن أشهر صيغ المبالغة ما جاء على وزن فعول، مثل «غفور وشكور وصبور».

وتابع: « ما جاء على وزن فعول من أي صفة من الصفات هي صفة تدل على المبالغة، والمبالغة ليست دلالة على حدوث الشىء فقط، ولكن تدل على الثبوت والقوة والتكرار».