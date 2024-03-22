كندا تواجه ترينيداد في تكساس لحجز بطاقة التأهل لبطولة كوبا أمريكا

يلتقي منتخب كندا لكرة القدم، مساء غد السبت، نظيره من ترينيداد وتوباجو، على «ملعب تويوتا» في مدينة فريسكو بولاية تكساس الأمريكية، في مباراة تحديد المتأهل لبطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل.

وتنطلق مباراة كندا وترينيداد وتوباجو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، والفائز من مباراة كندا وترينيداد وتوباجو، المقررة مساء غد السبت، سيقع في المجموعة الأولى، بجانب الأرجنتين وتشيلي، وبيرو.

موعد انطلاق كوبا أمريكا 2024

وتنطلق بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبل، فيما ستفتتح المسابقة القارية بمواجهة الأرجنتين مع الفائز من مباراة كندا أو ترينيداد وتوباجو في 20 يونيو المقبل، على ملعب «مرسيدس بنز» بأتلانتا.

وفي مباراة أخرى، ستحدد المتأهل الثاني لبطولة كوبا أمريكا 2024، سيلتقي منتخب كوستاريكا بنظيره هندوراس، على «ملعب تويوتا» بولاية تكساس الأمريكية، فجر بعد غد الأحد في الساعة الواحدة والربع فجرا بتوقيت القاهرة، والفائز سيتأهل إلى المجموعة الرابعة، إلى جانب البرازيل وكولومبيا وباراجواي.