عاجل.. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. اعرف التفاصيل

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-3-2024 في منتصف التعاملات اليوم بمحلات الصاغة المصرية، استقراراً، بعد تراجعه اليوم خلال التعاملات الصباحية، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2155 جنيها للشراء بدون مصنعية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، وسجل نحو 3417 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، وسجل نحو 2990 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، وسجل نحو 2562 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1999 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22-3-2024، استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 23920 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2167 دولارا.