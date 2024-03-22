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دراما المتحدة

وزير التموين: «العيش» بـ5 قروش والدولة تتحمل فارق تكلفة سعر رغيف الخبز المدعم

كتب:

وفاء الصعيدي
05:40 م | الجمعة 22 مارس 2024
وزير التموين

وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية، والتي تعمل بالسولار أو الغاز، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد المصيلحي، على أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، وتستمر الدولة في تحمل فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

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صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.