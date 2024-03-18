وزير التموين: الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاض في أسعار السلع

زف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشرى سارة بشأن أسعار السلع الغذائية، مؤكداً أن عدداً منها شهد في الفترة الأخيرة انخفاضاً في الأسعار، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، وعرض موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.

كما استعرض الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تعتمد على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.