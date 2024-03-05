بشرى من وزير التموين بشأن انخفاض الأسعار.. الزيت بـ80 جنيها بدلا من 100

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار الزيت والسلع الغذائية في الأسواق ومعارض «أهلا رمضان» منذ انطلاقها على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنّ سعر زجاجة الزيت أصبح 80 جنيها بدلا من 100 جنيه.

انخفاض أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان

وتشهد معارض أهلا رمضان منذ انطلاقها الشهر الماضي، أسعار مخفضة لسلعة الزيت، حيث تستمر المعارض حتى نهاية الشهر الكريم لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، وأكد وزير التموين أنّ أسعار الزيت بلغت 80 جنيها بعد الانخفاض.

وقررت الحكومة المصرية إطلاق 500 معرض على مستوى الجمهورية بواقع 3 معارض حد أدنى في كل محافظة، بتخفيضات سعرية للسلع بلغت نحو 30%.

وزارة التموين تتابع انخفاض الأسعار

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق أسعار الزيت الحر الذي يتم ضخه في المجمعات الاستهلاكية للمواطنين بواقع من 70 إلى 65 جنيها، كما أكدت انخفاض أسعار عدد آخر من السلع، ومنها: الأرز، واللحوم السودانية في معارض أهلاً رمضان، كما يلي.

- سعر كيلو الأرز بـ29 جنيها نسبة كسر 3% بدلا من 31 جنيها.

- الزيت 1 لتر بسعر 80 جنيها بدلا من 100 جنيه.

- كيلو اللحمة السوداني 250 جنيها بدلا من 320 جنيها، فيما جاءت الطازجة بـ320 بدلا من 480 جنيها.

وأشارت وزارة التموين، إلى أنّه يتم تنظيم معارض «أهلا رمضان» في كل المحافظات بهدف توفير السلع الأساسية والرمضانية للمستهلكين بتخفيضات تصل إلى 30% تخفيفا عن المواطنين.

وجاء تصريحات وزير التموين بشأن انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، خلال افتتاحه 16 مكتبا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة، ومنها: الجيزة والمنيا ورأس غارب والسنبلاوين.