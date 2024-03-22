معلومات عن العالِم سامح سعد بعد حديث شقيقه عنه.. ما علاقته بأحمد زويل؟

من النادر وجود عائلة بها عدة نجوم فن بمجالات مختلفة، مثل الفنان عمرو سعد وشقيقه المطرب الشعبي أحمد سعد، والمفاجأة هو شقيقهما عالم الفيزياء الحيوية سامح سعد، الذي تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن تحدث عنه شقيقه المطرب، خلال أحد اللقاءات التليفزيونية.

تخرج الدكتور سامح سعد في كلية العلوم، حاصلاً على درجة بكالريوس بامتياز مع مرتبة الشرف، وبعد التخرج بسنوات قليلة خرج لحضور مؤتمر باليابان، فمكث هناك لتحضير الماجستير والدكتور، وبعدما انتهى من درجة الدكتور أخذته الولايات المتحدة الأمريكية، ودشنت له معملاً يعد من أهم 10 معامل في العالم، وبات ينتشر في أهم المجلات العلمية، بحسبما قاله الفنان أحمد سعد.

وأضاف سعد في تصريحاته: «الدكتور أحمد زويل طلبه مصر وكلمه وطلب منه ينزل يشتغل معاه، وبعد ما كان عنده كل المعامل دي نزل مصر قال أخدم بلدي».

بعد سنوات من عمل الدكتور سامح سعد في جامعة النيل، ذهب للعمل بمستشفى 57357 لسرطان الأطفال، مقررًا استكمال باقي حياته داخل جمهورية مصر العربية.

الدكتور سامح سعد وعمله في مستشفى 57357

ويعتبر الدكتور سامح سعد واحدا من أصحاب الكفاءة العلمية في مجالات العلوم الأساسية، نظرًا لدوره في خدمة علاج الأمراض السرطانية، ويعمل الآن رئيس وحدة أبحاث بيولوجيا الأورام بمستشفى سرطان الأطفال 57357، كما أنه أحد مؤسسي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وحاز على منصب المدير المؤسس لمركز دراسات الشيخوخة بالمدينة.

عمل الدكتور سامح سعد في أمريكا

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، عمل الدكتور سامح سعد في كلية الطب جامعة كاليفورنيا سان دييجو، وذلك من عام 2005 حتى 2017، ويعد عضوًا في اللجنة القومية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية منذ 2018.

ومن الوظائف التي عمل بها الدكتور سامح سعد حول العالم، هو عمله في جامعة أستون البريطانية، كأستاذ زائر بكلية العلوم الطبية والصحية، وفي جامعة واشنطن سانت لويس الأمريكية، عمل كباحث بقسم علوم الأعصاب بكلية الطب.