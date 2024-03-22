«الداخلية» توزع هدايا على السيدات احتفالا بعيد الأم ضمن مبادرة «كلنا واحد»

نظمت وزارة الداخلية احتفالية للأمهات بالمناطق الحضارية الجديدة بمناسبة عيد الأم، في إطار مبادرة «كلنا واحد.. جيل جديد» برعاية رئيس الجمهورية، كما شارك شباب وطلائع المناطق الحضارية الضباط في توزيع الهدايا على الأمهات ونزيلات دور المسنين وذلك انطلاقا من دور المبادرة في غرس قيم الوفاء لدى شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة.